Queer Mais Trash : des courts-métrages indépendants pour célébrer la diversité LGBTQIA +

Au programme de cette quatrième édition : les meilleurs courts-métrages LGBTQIA + de la dernière édition de " Court Mais Trash " et des inédits. Vous retrouverez aussi une rétrospective de Jan Soldat, un réalisateur allemand qui a filmé et documenté sans jugement les pratiques sexuelles et les fétichismes les plus déroutants – de la scatologie à l’automutilation. Sans oublier une deuxième partie de soirée très caliente avec des films pornos LGBTQIA + pour les publics les plus avertis.

Par ailleurs, l’équipe du festival a prévu une séance documentaire-débat avec l’association Ex-Aequo*** pour sensibiliser sur la thématique du chemsex : cette pratique consiste à consommer des drogues pour intensifier et prolonger des rapports sexuels, notamment dans le cadre d’orgies sur un ou plusieurs jours (" sexparty "). Le chemsex peut déboucher sur des conduites à risque, voire la mort et reste un fléau dans la communauté gay.

Pendant la journée, le festival propose des séances scolaires adaptées pour les élèves du secondaire supérieur (16 ans et +) avec l’encadrement d’une animatrice. Plus de 250 élèves sont déjà inscrits. "Là aussi, la demande est là. Les jeunes se posent de plus en plus de questions sur le genre. " Parmi les films choisis, les jeunes pourront par exemple en apprendre plus sur la culture drag avec "Mother’s" d’Hippolyte Leibobvici où plusieurs générations de drag queens bruxelloises – dont l’illustre Maman – discutent et se confrontent en coulisses avant de performer sur scène.

Le festival se clôture par une remise de prix où le jury est composé du public et par un spectacle burlesque animé par la drag queen Peggy Lee Cooper et ses acolytes déjantées. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet du festival.

Queer Mais Trash. Du 13 au 15 octobre 2022. Cinéma Aventure.