"Queer as Folk" : le reboot de la série culte inspiré de la tuerie d'Orlando

Queer as Folk est de retour ! Après la version originale britannique (à retrouver sur Auvio) et le remake américain des années 2000, une nouvelle version de la série culte a été créée par Stephen Dunn pour Peacock.

Ce reboot de huit épisodes se déroule à la Nouvelle-Orléans et se concentre sur un groupe d'amis issus de la communauté LGBTQIA+. Et c'est la première grande différence entre la série originale et cette réinvention : les personnages ne sont plus uniquement des homosexuels, mais des personnes représentant beaucoup plus d'identités et de genres, dont des personnes trans et non-binaires. La série fait aussi preuve d'une plus grande diversité avec des personnages issus de tous horizons, et réalise donc des changements bienvenus pour correspondre un peu plus à la réalité contemporaine.

Queer as Folk version 2022 suit Brodie (Devin Way), jeune gay qui revient à la Nouvelle-Orléans après avoir quitté la fac de médecine. Il retrouve son ex Noah (Johnny Sibilly de Hacks) et sa meilleure amie Ruthie (Jesse James Keitel de Big Sky). On suit également le personnage de Mingus (Fin Argus), un ado de 17 ans qui se rêve drag queen et qui va croiser le chemin de Brodie. Dès le premier épisode, le spectateur découvre une pléiade de personnages hauts en couleur, pleins de joie et de complexité. Cette euphorie est rapidement éclatée par un événement tragique qui va complètement bouleverser leur vie.