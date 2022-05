"Queer as Folk" : la série gay culte de Russell T. Davies qui a révolutionné le petit écran

Si la version anglaise reste pratiquement une mini-série (la saison 2 ne contient que deux épisodes), elle fait tellement de bruit qu'une version américaine nait en 2000 sur la chaîne Showtime aux Etats-Unis. Queer as folk permet également de lancer la carrière de ses principaux protagonistes dont son créateur, Russell T. Davies, et ses acteurs Aidan Gillen, Craig Kelly et Charlie Hunnam.

Russell T. Davies se fait effectivement un nom grâce à cette série, et continue à créer des œuvres originales et choc pour la télévision. On lui doit notamment Years & Years et It's A Sin, deux séries d'une puissance rare. Aidan Gillen est surtout connu pour son personnage mythique de Littlefinger dans Game of Thrones, mais il a aussi joué dans The Wire, Peaky Blinders et The Dark Knight Rises. Charlie Hunnam est évidemment le Jax Teller de Sons of Anarchy mais il s'est aussi illustré dans The Lost City of Z ou Le Roi Arthur.

Queer as folk est une série qui a marqué l'histoire de la télévision, et qui a permis à de nombreux membres de la communauté LGBTQIA+ de se sentir enfin représentés. La première saison est disponible jusqu'au 30 avril 2023 sur Auvio.