Queens of the Stone Age, un nom second degré pour le groupe de Josh Homme...

Retour à la préhistoire et à l’origine du nom des Queens of the Stone Age (Les reines de l’âge de pierre), encore une anecdote drôlement inspirée. Groupe emblématique de ce qu’on appelle le 'stoner rock', un style qui se caractérise par des rythmiques hypnotiques simples et répétitives, une basse très lourde, un chant mélodique et une production dite 'rétro'.

Si vous ne devez retenir qu’un seul album de ce style, je vous recommande les yeux fermés : ''Songs fo the Deaf'' des Queens of the Stone Age, à écouter dans l’ordre, il contient des fausses interventions d’animateurs radio dont une qui vous dit, je traduis : "Les Reine de l’Âge de Pierre ? Ha, un groupe à propos de quelque chose qui n’a jamais existé…" Autant dire que ce nom alambiqué, ils le prennent très au second degré, à la limite une blague entre potes bourrés, le but c’était de toucher un public plus féminin.