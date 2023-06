Queens of the Stone Age transforme Glastonbury en énorme moshpit

Queens of the Stone Age a clôturé le festival de Glastonbury avec un concert brûlant qui a couvert l’ensemble de leur carrière, ce dimanche soir.

Au cours de leur prestation de 15 chansons, ils ont mélangé leurs plus grands succès avec des titres de leur dernier album, In Times New Roman… La liste des chansons incluait des titres comme "Go With the Flow", "The Lost Art of Keeping a Secret", "Little Sister" et "No One Knows", ainsi que les nouveaux titres "Paper Machete" et "Carnavoyeur".

Au début du concert, le leader Josh Homme a encouragé le public de Glastonbury à "foutre la merde ensemble… C’est le moment, bande d’enf****. C’est votre dernière nuit !" De nombreux fans ont répondu à l’appel, notamment lors de la dernière chanson du concert, "A Song for the Dead", qui a donné lieu à un gigantesque mosh pit (Mention spéciale au jeune homme en chemise brune dont l’image a été capturée ci-dessus).

En outre, Josh Homme a dédié l’interprétation de "In the Fade" à son collaborateur Mark Lanegan, décédé l’année dernière.