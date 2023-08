Queens of the Stone Age partage une nouvelle vidéo pour "Negative Space"

Hier soir, Queens of the Stone Age a entamé sa tournée nord-américaine. Ils étaient de passage chez nous en Belgique le 2 juillet dernier à Rock Werchter, un concert au cours duquel le groupe a retrouvé son vieil ami Spider-Man…

Cette semaine, Josh Homme, le leader du groupe, a fait part de ses réflexions sur les musiciens qui ne jouent pas leurs plus grands succès au profit de morceaux plus récents : "Je trouve toujours que c’est un peu salaud quand les groupes ne veulent pas jouer leurs grandes chansons. Agir comme si un morceau que beaucoup de gens aiment était un fardeau est une réaction étrange au cadeau que vos fans vous ont fait. C’est une réaction étrange."

In Times New Roman… est sorti le 16 juin via Matador Records. Il s’agit du premier album de Queens of the Stone Age depuis Villains en 2017.

Décrit par Queens of the Stone Age comme "le son d’un groupe qui crée la musique que ses membres veulent entendre, tout en offrant au reste d’entre nous un forum sonore où se rassembler", In Times New Roman a été enregistré et mixé dans les studios Pink Duck du chanteur Josh Homme, avec des enregistrements supplémentaires au Shangri-La. L’album a été produit par Queens of the Stone Age et mixé par Mark Rankin.