Queens of The Stone Age partage un nouveau titre “Carnavoyeur”

Queens of the Stone Age est de retour avec le nouveau single "Carnavoyeur", dernier extrait de leur prochain album In Times New Roman…

"Carnavoyeur" fait suite au premier single de l’album "Emotion Sickness".

In Times New Roman… sortira le 16 juin via Matador Records. Il s’agit du premier album de Queens of the Stone Age depuis Villains en 2017, ainsi que le premier depuis la très médiatisée bataille juridique pour la garde des enfants entre Josh Homme et son ex-femme/chanteuse de Distillers, Brody Dalle.