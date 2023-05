Queens Of The Stone Age a annoncé son nouvel album "In Times New Roman" et a partagé le single "Emotion Sickness".

Après avoir teasé leur retour cette semaine avec des vidéos en ligne et des panneaux d’affichage à Londres, le groupe a maintenant révélé les détails de la suite de Villains de 2017 avec leur huitième album " In Times New Roman " qui arrivera le 8 juin.

Ecoutez dès maintenant " Emotion Sickness " :