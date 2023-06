Queens of the Stone Age : le titre " Paper Machete " en dernier prélude à leur nouvel album.

Décrit par Queens of the Stone Age comme "le son d’un groupe qui crée la musique que ses membres veulent entendre, tout en offrant au reste d’entre nous un forum sonore où se rassembler", le nouvel album "In Times New Roman" a été enregistré et mixé dans les studios Pink Duck du chanteur Josh Homme, avec des enregistrements supplémentaires au Shangri-La. L’album a été produit par Queens of the Stone Age et mixé par Mark Rankin.