Décrit par Queens of the Stone Age comme "le son d’un groupe qui crée la musique que ses membres veulent entendre, tout en offrant au reste d’entre nous un forum sonore où se rassembler", "In Times New Roman" a été enregistré et mixé dans les studios Pink Duck du chanteur Josh Homme, avec des enregistrements supplémentaires au Shangri-La. L’album a été produit par Queens of the Stone Age et mixé par Mark Rankin.

Queens Of The Stone Age passera par la Belgique à Rock Werchter le dimanche 2 juillet.

Les Foo Fighters étaient aussi à l’affiche de ce festival.

Lors de leur concert au Boston Calling, ils ont été rejoints sur scène par Shane, le fils du batteur Taylor Hawkins, aujourd’hui décédé.

Le deuxième concert de leur retour a eu lieu le vendredi soir, où Shane les a rejoints pour interpréter "I’ll Stick Around". Il avait déjà joué "My Hero" avec le groupe lors du concert hommage à Taylor Hawkins au stade de Wembley en septembre dernier.