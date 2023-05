Queens of the Stone Age annonce une nouveauté

Le groupe de Josh Homme a partagé hier (9 mai) un court clip vidéo d’une nouvelle chanson.

Queens of the Stone Age a commenté l’extrait sur Twitter : "C’est notre semaine spéciale !"

Les fans ont immédiatement répondu au message pour faire part de leur enthousiasme : "Je suis là pour ça", a répondu l’un tandis qu’un autre a partagé "Nous sommes prêts !".

Le groupe a poursuivi avec un autre tweet où l’on pouvait lire "The World’s Gonna End", accompagné d’un clip annonçant une nouvelle chanson à venir. Le plan d’ouverture montre une femme aux longs ongles rouges frappant un tambourin à côté d’un globe en feu, tout en mimant les paroles : "I don’t care what the people know / The world’s gonna end in a month or so.”.