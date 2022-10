Queens of the Stone Age à Rock Werchter !

Après les annonces de Muse et Arctic Monkeys ces derniers jours, les organisateurs nous gâtent une nouvelle fois avec cette nouvelle tête d’affiche : Queens of the Stone Age !

Rock Werchter dévoile aujourd’hui un quatrième grand nom : Queens of the Stone Age, qui fait son retour à Werchter avec du bon rock’n roll bien gras, agrémenté d’une batterie bien présente, de superbes solos de guitare et de riffs torrides. Josh Homme et ses collègues se produiront à la Main Stage le dimanche 2 juillet. Rock Werchter 2023 aura lieu au Festivalpark de Werchter, du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. ​ Quelques noms à l’affiche de cette prochaine édition ont déjà été annoncés : Stromae le jeudi 29 juin, Muse le samedi 1er juillet et Artic Monkeys le dimanche 2 juillet.

Les tickets seront en vente à partir du samedi 29 octobre à 10 heures. Pour avoir toutes les chances de se procurer un ticket pour Rock Werchter 2023, mieux vaut déjà s’inscrire à la prévente sur le site rockwerchter.be. De nouveaux noms seront dévoilés sous peu. Pour rester informé, visitez notre nouveau site www.rockwerchter.be. ​

Cet automne, Queens of the Stone Age fête ses 25 ans. Le 20 novembre 1997, l’" American rockband born in the desert " donnait en effet son tout premier concert. C’était au OK Hotel à Seattle. A l’époque, c’était encore un supergroupe alternatif à géométrie variable, avec des membres issus de groupes légendaires comme Dinosaur Jr., Kyuss, Monster Magnet et Soundgarden. Un quart de siècle plus tard, QOTSA, formé autour de Josh Homme, leader et pivot du groupe, est devenu une valeur sûre. Queens of the Stone Age perce sur la scène internationale en 2002 avec " Songs for the deaf " – et deux tubes interplanétaires " No one knows " et " Go with the flow " qui en sont extraits – et figure au rang des meilleurs albums du XXIe siècle. Depuis, le groupe met toujours la barre très haut et garde la cadence. Côté collaborations, Homme ne manque pas de clairvoyance. A la grande surprise de tous, il invite Elton John sur "… Like clockwork " (2013) et " Vilains " (2018) est produit par…. Mark Ronson. Eh oui, le producteur de " Uptown funk ! " a fait danser les Queens. " Queens of the Stone Age a pris aux tripes le public de Rock Werchter avec un set mémorable ", titrait Het Nieuwblad après le passage des Queens à Rock Werchter 2018. Qui sera le premier à crier " the evil has landed " l’été prochain ? ​ ​

À propos de Rock Werchter : Quatre jours, quatre scènes. Les plus grandes têtes d’affiche, futures stars, rockers déchaînés, auteurs-compositeurs de renom, nouvelles découvertes. Rock Werchter propose un panel musical le plus diversifié possible. Le plus grand festival de musique en Belgique se tiendra du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023. Rock Werchter est une expérience unique avec un line-up de classe internationale, dans des conditions exceptionnelles. Rock Werchter est un festival reconnu, multi récompensé et qui figure parmi les plus grands festivals au monde. Rock Werchter est à l’agenda de tous les amateurs de musique. Plus d’infos sur Rock Werchter via rockwerchter.be.