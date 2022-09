Queen : une reprise fabuleuse de "Bohemian Rhapsody" à la guitare acoustique

Visiblement bourré de talent, Imbiriba a débuté la guitare alors qu'il n'avait que 10 ans et a rapidement reçu une bourse pour pouvoir aller se perfectionner à Barcelone, en Espagne. Ce musicien aguerri est un expert de la guitare classique et flamenco, et a donné des concerts dans le monde entier.

Envoyez-nous vos réactions sur notre page Facebook ou sur Twitter. Et si vous voyez passer une vidéo hors du commun, n’hésitez pas à nous l’envoyer en message privé.