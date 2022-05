Queen : une reprise audacieuse de "Bohemian Rhapsody" en français

Il fallait oser : cette jeune chanteuse française a décidé de proposer son interprétation de "Bohemian Rhapsody" de Queen en français.

Elle s'appelle Sarah Schwab, elle a 22 ans et elle s'est fait connaitre du grand public en tant que que candidate des émissions The Voice Kids France (la saison 1) et The Voice France (la saison 9).

Voici ce qu'elle a écrit en description de sa vidéo qui approche les 300 000 vues sur sa chaîne YouTube : "Salut tout le monde ! Un abonné tiktok m’a demandé de reprendre la magnifique chanson de Queen – Bohemian Rhapsody. J’ai donc décidé d’en faire une version française, en restant le plus proche possible des paroles tout en les modifiants légèrement par moment pour garder les rimes et le rythme. J’espère qu’elle vous plaira, c’est la vidéo qui m’a demandé le plus de travail de ma vie, j’y ai passé près d’une semaine, avec pas moins de 200 pistes audios à mixer ".

Et on peut dire que le résultat est assez réussi.

Découvrez cette performance ci-dessous :

Avec ses 21 000 abonnés sur YouTube, Sarah Schwab est une artiste au talent vocal indéniable qui nous réservera sans doute encore d'autre surprises.

