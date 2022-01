Queen : une performance incroyable au piano sur "Bohemian Rhapsody"

Ce musicien au talent dingue détient également le record du Guinness Book du pianiste qui joue le plus de notes en une minute. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'aime pas jouer de manière trop conventionnelle : "J’aime personnaliser mes arrangements et leur insuffler plus de rythme. Il faut le libérer de cette image d’instrument classique et le désacraliser. Les guitaristes font bien des choses folles avec leur gratte, eux!".

Pour ses vidéos très bien travaillées, le pianiste se met en scène sur un bateau ou en costume de Dracula. Mais pour Peter Bence, YouTube reste surtout un outil pour toucher le plus de monde possible et pouvoir ainsi se produire en concert à travers le monde.

