Queen : une incroyable interprétation de "Bohemian Rhapsody" par la garde Royale britannique

Le classique du groupe de Freddie Mercury a déjà été repris sous d'innombrables formes, mais cette nouvelle performance est à souligner.

À l'heure actuelle, à moins d'habiter au fin fond de l’antarctique, peu de gens n'ont jamais entendu le titre le plus populaire de Queen "Bohemian Rhapsody". Ce morceau a eu un impact culturel considérable pour l'ensemble de la race humaine (ou presque). Cette chanson titanesque, qui avait d'abord été refusée par les radios à cause de sa longueur inhabituelle, est devenue un hit instantané, devenant même l’un des singles les plus vendus de tous les temps au Royaume-Uni.

Et nous vous avons déjà eu l'occasion de vous proposer de nombreuses reprises de ce titre dans le cadre de cette rubrique. Mais la version que nous vous proposons aujourd'hui sort particulièrement du lot.

Une vidéo d'un membre de la Garde royale britannique jouant le grand classique de Queen devant Buckingham Palace a refait surface ces dernières semaines. Dans ce clip vraiment incroyable, on peut voir ce cavalier, d'habitude plutôt stoïque et imperturbable, de la Garde du corps du roi se déchainer à la guitare sous un drapeau britannique qui flotte avec élégance.

Un véritable moment de grâce typiquement britannique que nous vous proposons de découvrir ci-dessous: