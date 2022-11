Queen : une dernière tournée avec Adam Lambert en 2023 ?

C’est en tout cas ce qu’espère Brian May, le guitariste.

C’est au cours d’une interview autour de la réédition de l’album The Miracle qu’il a expliqué à Variety : "Il y a de fortes chances pour que nous tournions encore ensemble. Nous sommes en train d’en discuter juste en ce moment. Nous prenons des décisions qui seront davantage dictées par notre âge cette fois-ci. Je n’ai plus 35 ans, et quitter la maison pendant deux mois, ce n’est pas facile."

"Mais on se sent bien pour le moment, et on aimerait tourner une fois de plus. Cela se fera sans doute aux Etats-Unis en 2023. J’espère qu’on va y arriver. il y a en tout cas de fortes chances."

Alors qu’une tournée est envisagée avec Adam Lambert, la possibilité d’enregistrer de nouveaux titres ensemble semble moins probable : "On n’en a pas encore parlé, mais on en discutera. Quand on est ensemble, toute notre énergie est déployée sur le live. On n’a pas vraiment le temps de parler studio."

"On se dit que ce sont les concerts que les gens veulent. Et quand nous ne faisons pas de tournée, Adam se consacre à sa propre carrière. Il m’a d’ailleurs fait écouter quelques titres sur lesquels il travaille, et il est remarquable. Donc je ne pense pas qu’on fera un album ensemble, mais je ne dis pas que ça n’arrivera jamais."

C’est ce 18 novembre qu’est sortie la réédition complète de l’album The Miracle de Queen.

33 ans après l’original de 1989, c’est un box complet de 8 disques qui est proposé aux fans dans divers formats Vinyl LP/5CD/DVD/Blu-ray. Toutes les infos ici.