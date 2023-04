Queen, The Beatles, The Who, ELO, David Bowie et Kate Bush sur la playlist du Couronnement du Roi Charles III

Avec le couronnement du roi Charles III à l’abbaye de Westminster à Londres le 6 mai prochain, les responsables du ministère de la culture, des médias et des sports ont décidé d’établir une liste de lecture pour le couronnement afin d’accompagner les célébrations du week-end férié.

Qui figure sur cette playlist ?

Voici la liste complète :

1. The Beatles - Come Together

2. Boney M - Daddy Cool

3. Coldplay - A Sky Full Of Stars

4. David Bowie - Let’s Dance

5. Ed Sheeran - Celestial

6. Elbow - One Day Like This

7. Electric Light Orchestra - Mr. Blue Sky

8. Ellie Goulding - Starry Eyed

9. Emeli Sandé - Starlight

10. George Ezra - Dance All Over Me

11. Grace Jones - Slave To The Rhythm – Hot Blooded Version

12. Harry Styles - Treat People With Kindness

13. Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)

14. Madness - Our House

15. Michael Bublé - It’s A Beautiful Day

16. Pet Shop Boys - All Over The World

17. Queen - We Are The Champions

18. Jeff Beck & Rod Stewart - People Get Ready

19. Sam Ryder - SPACE MAN

20. Spandau Ballet - Gold

21. Spice Girls - Say You’ll Be There

22. Take That - Shine

23. The Kinks - Waterloo Sunset

24. The Who - Love Reign O’er Me

25. Tom Jones - Green Green Grass Of Home

26. Years & Years - King

Adele et Ed Sheeran auraient décliné l’invitation du Roi Charles III à se produire lors du concert organisé à l’occasion de son couronnement.

Le media OK ! rapporte que le roi Charles souhaitait que le duo se produise lors du concert prévu le 7 mai, le lendemain du jour où il succédera officiellement à la défunte reine Elizabeth II. Ed Sheeran a justifié son absence par des conflits d’horaires, notant qu’il avait un concert au Texas la veille et qu’il lui serait difficile de rentrer en Angleterre à temps. Adele, en revanche, n’a pas donné d’explication, et elle n’a pas de concert prévu après le 25 mars.