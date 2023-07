Queen reçoit un BRIT Billion Award

Queen s’est vu décerner un BRIT Billion Award par la BPI.

Le BPI (British Phonographic Industry), qui organise également les BRIT Awards, a décerné ce prix aux icônes du rock pour célébrer le fait que le groupe a franchi le cap du milliard de streams au Royaume-Uni. Brian May et Roger Taylor ont reçu cette récompense le mois où le premier album éponyme de Queen fête ses 50 ans.

Brian May, guitariste de Queen, a déclaré à propos du BRIT Billion Award : "Merci de remettre à Queen un BRIT Billion Award. Nous sommes reconnaissants à tous nos fans qui nous soutiennent et continuent d’apprécier notre musique. Rock on BPI". Roger Taylor, le batteur, a ajouté : "Je suis ravi d’accepter le BRIT Billion Award au nom de Queen, qui célèbre le fait d’avoir été diffusé plus d’un milliard de fois en streaming au Royaume-Uni, ce qui est incroyable. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris plaisir à écouter notre musique. Nous sommes toujours là et nous espérons vous divertir un peu. Je vous remercie".

Le BPI a listé les tubes de Queen les plus écoutés : "Another One Bites The Dust", "Bohemian Rhapsody", "Crazy Little Thing Called Love", "Killer Queen", "Radio Ga Ga", "Under Pressure", "We Are The Champions", "We Will Rock You" et bien d’autres encore. En début de semaine, on apprenait aussi que Queen avait cinq entrées dans la liste des groupes de rock et de métal dont les chansons ont atteint un milliard de streams ou plus sur Spotify. Le BRIT Billion Award récompense quant à lui les performances du groupe en matière de streaming uniquement au Royaume-Uni.