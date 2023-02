"Queen pourrait encore sortir un album avec Jésus, les fans préféreraient toujours Freddie Mercury"

Le guitariste de Queen, Brian May, a évoqué la possibilité d’un album avec Adam Lambert et a confié qu’une partie des fans ne voudraient jamais entendre parler d’un album sans Freddie Mercury, le chanteur original.

"Ça pourrait encore être Jésus Christ, ils voudraient toujours Freddie", reconnaît le musicien. "Et je n’en veux à personne pour cela."

C’est dans une longue interview à Total Guitar qu’il explique : "On était en studio et on a eu quelques idées pendant la tournée [Queen + Adam Lambert]. Mais nous ne l’avons jamais vraiment bien senti, et donc nous n’avons pas continué. C’est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas du tout si cela se fera."

"Mais je pense aussi qu’il y a quelques barrières. Je pense que si les gens voient Queen sur un label, ils veulent que cela soit avec Freddie au chant."

"Il y a plein de gens que j’insupporte sur Instagram et qui me demandent pourquoi je continue sans Freddie. Je leur réponds qu’ils n’ont pas à me dicter ma conduite et que je fais ce qui me semble bon. Il y en a aussi qui pensent qu’on ne devrait pas monter sur scène sans Freddie. Je pense que cela aurait été vraiment triste, et que ce n’est pas non plus ce que Freddie aurait voulu. Il aurait voulu qu’on continue à se développer. Et tout cela permet de maintenir cet héritage en vie."

"J’en parle aussi avec la sœur de Freddie, Kash. Elle aussi reçoit des questions à propos de nous, pourquoi nous faisons cela sans Freddie… Mais elle comprend ce que nous faisons. Elle aussi déclare que c’est ce que Freddie aurait voulu. Il n’aurait pas voulu que ses chansons, ou celles du groupe, deviennent des pièces de musée. Il aurait voulu qu’elles soient encore interprétées. Et c’est ce que nous faisons, nous maintenons l’héritage de Queen en vie."

"La dernière tournée que nous avons faite était fantastique. C’était probablement notre plus grande tournée des stades, et la plus excitante comme tous les concerts étaient sold out et plein d’énergie de la part du public. Les gens veulent entendre de la musique en concert, ils en ont besoin. Et nous sommes heureux de répondre à ce désir, autant que nous le pouvons. Tant que je suis en vie, je serai là sur scène !"