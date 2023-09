Queen : Paul Rodgers se souvient de l’époque où il a dû remplacer Freddie Mercury

Après le concert hommage à Freddie Mercury, qui s’est tenu au stade de Wembley à Londres et a été retransmis dans le monde entier le 20 avril 1992, les spéculations se sont intensifiées quant à la personne qui pourrait remplacer le chanteur emblématique du groupe si Brian May, John Deacon et Roger Taylor décidaient de poursuivre leur carrière sous l’égide de Queen.

À un moment donné, en reconnaissance de ses superbes interprétations de "39", "Somebody To Love" et – aux côtés de Lisa Stansfield – "These Are The Days Of Our Lives" à Wembley, la superstar de la pop George Michael était le "favori des bookmakers" pour décrocher le rôle, mais cette proposition n’a jamais été sérieusement envisagée par l’une ou l’autre des parties, Roger Taylor ayant déclaré que l’idée "ne nous aurait pas convenu". En vérité, comme May et Taylor l’ont répété à l’infini depuis le décès de Mercury, personne ne pouvait remplacer leur cher ami.

Cela étant, il convient de respecter l’ancien chanteur de Free/Bad Company/The Firm, Paul Rodgers, pour avoir eu à la fois le talent musical, la confiance en soi et l’audace de travailler avec les membres survivants de Queen de 2004 à 2009, même s’il était clairement indiqué sur tous les sites officiels que Rodgers serait "à l’affiche avec" Queen, présenté comme "Queen + Paul Rodgers", et qu’il ne "remplacerait" absolument pas l’emblématique chanteur.

C’est au Magazine Classic Rock que Paul Rodgers se souvient de cette expérience comme d’un "bon moment".

"Pour commencer, Brian [May] et Roger [Taylor] voulaient faire beaucoup plus de chansons de Free et Bad Company parce qu’ils étaient de grands fans", révèle-t-il. "J’ai dit : "Écoute, le monde attend de vous entendre vous et vos chansons, alors restons fidèles à Queen"".

"Lorsque j’ai fait partie de Queen, j’avais beaucoup de respect pour Freddie", ajoute-t-il, "mais lorsque je l’ai quitté, j’en avais encore plus, car je sais maintenant ce qu’il a enduré".

Dans une autre interview accordée à TalkShopLive’s The Rock N Roll Channel, il s’est aussi exprimé sur le sujet.

"Après avoir tourné avec les gars et fait tout cela, j’ai réalisé ce que c’était que d’être à la place de Freddie, et ce n’était pas facile", dit-il. "Je veux dire qu’ils ont tellement de grandes chansons, et c’était une expérience très, très instructive, en fait."