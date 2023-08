Queen marcherait mieux dans les stades que les Beatles ?

"Les Beatles ont toujours été considérés comme le plus grand groupe de tous les temps. Mais ils n'ont jamais rien fait qui puisse être joué dans un stade ou lors d'un grand événement sportif", a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : "Je ne dirais jamais que quelqu'un est au-dessus des Beatles, mais on peut dire que Queen, avec sa capacité à transcender les stades, est plus pertinent aujourd'hui que les Beatles. "

La seule faille dans cet argument est que l'ancien Beatle Paul McCartney a pu interpréter des succès du groupe tels que "Hey Jude", "Let It Be", "Yesterday" et d'autres lors de tournées dans les stades, ce qui a parfaitement fonctionné avec des foules immenses.

Cependant, les morceaux de Queen comme "We Are The Champions", "We Will Rock You" et "Another One Bites The Dust" restent encore aujourd'hui des incontournables des stades.

Dolly Parton a invité Paul McCartney et Ringo Starr à jouer sur sa version du titre culte des Beatles, "Let it Be" . Outre les membres survivants des Beatles, elle a aussi fait appel à deux autres célébrités : Peter Frampton et Mick Fleetwood. Cette version de "Let It Be" figurera sur son prochain album, Rockstar, qui sortira le 17 novembre.