Queen: le concert-film "Rhapsody Over London" bientôt disponible

Le mois dernier, nous apprenions que Queen avait découvert un titre inédit de Freddie Mercury. “Nous avons trouvé un petit bijou de Freddie, que nous avions quelque peu oublié", a expliqué Roger Taylor. “Et c’est formidable. En réalité, c’est une véritable découverte venue des sessions de "The Miracle" et je pense que nous la sortirons en septembre."

On leur a alors demandé qui avait fait cette trouvaille du titre qui s’appellera "Face It Alone", Brian May a répondu : “Ce n’était pas vraiment caché, plutôt à la vue de tous et nous l’avions survolé plusieurs fois sans nous y attarder. On se disait "oh non, on ne peut rien faire de ça", mais finalement, nous avons pris le temps de détailler le tout et notre incroyable équipe d’ingénieurs du son a fait le reste. Ils ont assemblé les morceaux et c’est merveilleusement touchant."

La semaine dernière, Queen était également à l’honneur dans la séquence Review de Fanny Gillard. Au départ du Tour de France, notre animateur Sports Moteurs Dominique Dricot y évoquait " Bicycle Race " de Queen.