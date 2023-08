Queen : la prestigieuse collection de Freddie Mercury une dernière fois exposée à Londres avant sa vente aux enchères

Cette collection privée est restée dans l’ancienne résidence de Mercury dans l’ouest de Londres depuis sa mort en 1991, sous la surveillance de son amie de longue date Mary Austin, qui a décidé d’ouvrir la collection au public avant de la vendre aux enchères. Cette vente aura lieu à Londres en septembre. Une partie des fonds récoltés sera réservée au Mercury Phoenix Trust et à la Elton John Aids Foundation.

"Pendant de nombreuses années, j’ai eu la joie et le privilège de vivre entourée de toutes les choses merveilleuses que Freddie recherchait et aimait tant", déclarait Mary Austin lors du lancement de cette exposition itinérante en avril dernier. "Mais les années ont passé et le temps est venu pour moi de prendre la difficile décision de clore ce chapitre très spécial de ma vie."

"Il était important pour moi de le faire d’une manière qui aurait plu à Freddie, et il n’y a rien qu’il aimait plus qu’une vente aux enchères. Freddie était un collectionneur incroyable et intelligent qui nous a montré qu’il y a de la beauté, du plaisir et de la conversation à trouver dans tout. J’espère que ce sera l’occasion de partager les nombreuses facettes de Freddie, à la fois publiques et privées, et que le monde comprendra mieux et célébrera son esprit unique et magnifique."

Parmi les objets qui seront exposés avant d’être vendus aux enchères figurent :