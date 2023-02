Queen : l'association improbable entre « Bohemian Rhapsody » et Nickelback

Il fallait oser : un internaute a décidé de créer un mash up entre "Bohemian rhapsody" de Queen et la voix de Chad Kroeger de Nickelback.

"Chadsody" est le nom d'un mash-up créé par le YouTubeur William Maranci, l'autoproclamé "PDG des mashups maudits". Il combine donc la musique de "Bohemian Rhapsody" de Queen avec les tubes de Nickelback "How You Remind Me", "Photograph", "Animals" et "Something in Your Mouth".

Même si pour certains, remplacer la voix de Freddie Mercury par celle de Chad Kroeger doit probablement ressembler à du blasphème, le résultat est plutôt interessant et nous prouve une fois encore la puissance musicale de ce chef d'oeuvre de la musique qu'est "Bohemian rhapsody".

Découvrez le résultat dans la vidéo ci-dessous