Queen : exposition de la collection privée de Freddie Mercury

Une collection privée d’œuvres d’art, d’accessoires et de souvenirs ayant appartenu à Freddie Mercury, le défunt leader de Queen, sera exposée aux quatre coins du globe cet été, avant d’être vendue aux enchères en septembre.

La collection est restée dans l’ancienne résidence de Mercury dans l’ouest de Londres depuis sa mort en 1991, sous la surveillance de son amie de longue date Mary Austin, qui a décidé d’ouvrir la collection au public avant de la vendre aux enchères. Une partie des fonds récoltés sera réservée au Mercury Phoenix Trust et à la Elton John Aids Foundation.

"Pendant de nombreuses années, j’ai eu la joie et le privilège de vivre entouré de toutes les choses merveilleuses que Freddie recherchait et aimait tant", déclare Mary Austin. "Mais les années ont passé et le temps est venu pour moi de prendre la difficile décision de clore ce chapitre très spécial de ma vie."

"Il était important pour moi de le faire d’une manière qui aurait plu à Freddie, et il n’y a rien qu’il aimait plus qu’une vente aux enchères. Freddie était un collectionneur incroyable et intelligent qui nous a montré qu’il y a de la beauté, du plaisir et de la conversation à trouver dans tout. J’espère que ce sera l’occasion de partager les nombreuses facettes de Freddie, à la fois publiques et privées, et que le monde comprendra mieux et célébrera son esprit unique et magnifique."

Parmi les objets qui seront exposés avant d’être vendus aux enchères figurent la couronne et la cape emblématiques de Mercury (estimées entre 60.000 et 80.000 livres sterling), la guitare acoustique Martin D-35 qui aurait été utilisée pour la composition et l’enregistrement du classique "Crazy Little Thing Called Love" de Queen en 1979 (entre 30.000 et 50.000 livres sterling), la guitare préférée du chanteur (entre 10.000 et 15.000 livres sterling), un piano et une batterie (entre 10.000 et 15.000 livres sterling), le gilet préféré du chanteur – vu pour la dernière fois dans le clip de "These Are The Days Of Our Lives" (1991), le dernier qu’il ait tourné avec le groupe (5000-7000 £) – et les paroles manuscrites des titres "Killer Queen" (50.000-70.000 £) et "We Are The Champions" (200.000-300.000 £).

Pour les acheteurs encore plus fortunés, l’œuvre originale de "Type of Beauty" du peintre et illustrateur français James Jacques Tissot est estimée entre 400.000 et 600.000 £. Vous pourrez aussi retrouver un peigne à moustache en argent de Tiffany & Co. (400-600 £) et le téléphone rotatif en bakélite que Mercury gardait à côté de son lit (2000-4000 £).

La collection comprend aussi des peintures victoriennes, des objets en verre, un certain nombre de tissus et d’objets d’art que Mercury collectionnait lors de ses voyages au Japon, ainsi qu’une horloge de bureau Fabergé sertie de pierres précieuses, de jade néphrite et d’émail.

Le catalogue complet, ainsi qu’un livre de cette collection, sont disponibles sur le site de Sotheby’s.

L’exposition complète de la collection de Freddie Mercury aura lieu chez Sotheby’s à Londres entre le 4 août et le 5 septembre de cette année, précédée d’une exposition itinérante des pièces maîtresses de la vente, qu’on pourra voir à New York, Los Angeles et Hong Kong. Le calendrier des ventes comprendra six événements thématiques : trois ventes en direct à Londres, suivies de trois ventes en ligne.

"La vie sensationnelle de Freddie Mercury nous a laissé un riche éventail de moments artistiques qui nous émeuvent et nous étonnent encore, un héritage qui, comme sa musique, vivra à jamais", a déclaré Oliver Barker, président de Sotheby’s Europe. "L’accent sera mis autant sur Freddie Mercury l’homme de spectacle, célébrant tout ce que nous savons déjà de lui, que sur la découverte de ses passions artistiques privées moins connues."

"D’une ampleur tout à fait somptueuse, la vente aux enchères fera appel à l’expertise de spécialistes issus de 30 catégories de collectionneurs différentes, et des expositions seront organisées dans quatre lieux sur trois continents, le tout culminant avec l’exposition publique la plus longue et la plus spectaculaire de toute l’histoire de notre société. Comment pourrions-nous célébrer autrement la légende qu’est Freddie Mercury ?"