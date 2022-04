Queen et Journey récompensés

Queen et Journey sont sélectionnés par la très prestigieuse Bibliothèque du Congrès de Washington pour y être "préservés".

Le "Registry" de la Bibiblothèque du Congrès a pour but de préserver des trésors musicaux. Et cette année, parmi les heureux élus, figurent Queen et Journey. Les premiers pour "Bohemian Rhapsody" et les seconds pour "Don’t Stop Believin".

Parmi les autres sélectionnés, on relèvera Ricky Martin avec " Livin’La Vida Loca ", Nat King Cole et " The Christmas Song ", et même la scie de Disneyland " It’s a Small World. "

Les fans ont aussi leur mot à dire, puisque 1000 suggestions ont été envoyées. Et il nous revient que le fan-club de Journey aurait été particulièrement actif.

La Bibliothèque du Congrès assure la fonction de bibliothèque de recherche du Congrès des Etats-Unis et, de facto, constitue la Bibliothèque nationale américaine.