Queen Elizabeth II, une icône de la pop culture... But why?

Si la fête de jubilé qui s’annonce du 2 au 5 juin prend des allures gigantesques, la reine nous y a habitués. En effet, elle est coutumière des bamboches aux proportions exceptionnelles. Pour célébrer ses 92 printemps, elle avait réuni un grand nombre d’artistes pop, dont Shawn Mendes, Kylie Minogue, et Sting. Excusez du peu…

Cette année, le show prévu à Buckingham Palace s'annonce tout aussi grandiose : parmi les têtes d’affiche, citons Diana Ross et l'incontournable Elton John, mais également Alicia Keys, Nile Rodgers, Craig David, ou encore Andrea Bocelli. Plus de 22.000 personnes assisteront à l'événement, et franchement, peu de gens peuvent se targuer d'inviter autant de monde à son jubilé, non ?