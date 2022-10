Queen : écoutez "Face It Alone", un inédit avec la voix de Freddie Mercury !

Ce morceau apparaîtra sur l’édition collection de l’album The Miracle attendue ce 18 novembre, avec des prises d’origine, mais aussi des démos, des versions alternatives et pas moins de six morceaux inédits ! A précommander ici.

Ce 13e album du groupe, The Miracle, l’avant-dernier à être sorti du vivant de Freddie Mercury, sera proposé dans un somptueux coffret de 8 disques Queen The Miracle Collector’s Edition.

Ce single est le premier titre avec Freddie Mercury publié en plus de 8 ans. Sur l’album Queen Forever de 2014, le groupe avait inclus trois inédits avec Mercury, dont " Let Me in Your Heart Again ", " Love Kills " et " There Must Be More to Life Than This".

À propos du morceau retrouvé, Brian May déclare : "Je suis heureux que notre équipe a pu retrouver ce titre. Après toutes ces années, c’est génial de nous entendre tous les quatre… oui, Deacy est là aussi… travailler en studio sur une idée de chanson qui n’avait jamais vraiment abouti… jusqu’à maintenant !".

" Face It Alone" a été enregistré lors des sessions historiques de 1988 pour cet album, une période prolifique qui a vu le groupe enregistrer une trentaine de titres, dont beaucoup ne sont jamais sortis, puisqu’ils n’avaient pas été retenus pour la version finale de l’album. C’est lors du travail de l’équipe de production et d’archivage du groupe sur cette réédition du coffret The Miracle qu’est arrivée cette belle surprise !