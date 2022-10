Queen dévoile un titre inédit : quels talents de The Voice Belgique ont osé reprendre les tubes du groupe mythique ?

En 2018, une candidate nommée Charlotte Foret se fait rapidement remarquer durant la huitième saison. Lors des lives, elle interprète "The Show Must Go On" et met tout le monde d’accord ! La suite, on la connaît. Charlotte remporte la saison avec son coach Matthew Irons, et désormais dénommée Charles, elle rencontre un beau succès grâce à son premier album !