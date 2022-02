Queen : des écoliers reprennent "Bohemian Rhapsody" de façon magistrale

Ah l'école ! Pour certains, c'est une aventure mêlant excitation, nervosité, curiosité et joie. On peut y retrouver ses amis, rencontrer de nouveaux camarades de classe et relever de nouveaux défis. Pour d'autres, cela représente l'enfer sur terre.

Mais est-ce que nos jeunes ne seraient pas (encore) plus heureux d'aller à l'école si on pouvait y chanter du Queen ?

C'est la question que s'est posée Matthieu Peltier, un chroniqueur de Salut les Copions sur La Première. Il a interpelé la Ministre de l'Education Caroline Désir sur Facebook avec les questions suivantes: "Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le cours de "Bohemian Rhapsody" n'est pas dans le tronc commun obligatoire pour tous les élèves de la fédération Wallonie Bruxelles? Est-ce qu'on est d'accord que ce serait forcément le cours le plus important?"

Le tout accompagné d'une vidéo dans laquelle on peut voir un grand nombre de jeunes entonner le célèbre hymne de Queen sous la direction d'un professeur de musique. Et on ne peut qu'être enthousiaste à la vue de ces jeunes qui chantent ce morceau que l'on avec tout le coeur

Un moment très fort que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo ci-dessous :