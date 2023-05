"Queen Charlotte" : Alicia Keys réunit un orchestre entièrement féminin pour une version inédite de "If I Ain’t Got You"

Le personnage de la Reine Charlotte est marquant par le fait qu’elle représente une femme forte mais attendrissante : le fer et le velours. Et pour célébrer le pouvoir des femmes, en l’occurrence des femmes noires et métisses (car la Reine Charlotte de Shonda Rhimes est métisse), ce sont plus de 70 musiciennes aux origines ethniques et venant des 4 coins du monde (Afrique du Sud, Barbade, Allemagne, Suède, Egypte…) qui ont accompagné Alicia Keys sur une version inédite de "If I Ain’t Got You". Ensemble, elles forment le "Queen Charlotte’s Global Orchestra".

"L’idée était assez ambitieuse", a déclaré Keys à Billboard, avant d’ajouter ceci : "J’ai l’impression que ça va ouvrir l’esprit de beaucoup de gens et que ça les aidera à comprendre que les femmes de couleur viennent de partout et que nous avons toujours été là. C’est magique."

Pitse, originaire de Tshwane (Afrique du Sud) qui est la plus jeune et la première femme noire africaine à diriger et à posséder un orchestre, a confié à Billboard que l’expérience semblait "historique" dès le premier instant : "Je pense que j’en connaissais déjà l’importance quand j’étais dans l’avion, mais quand je suis arrivée, ça a vraiment changé ma vision de la raison pour laquelle nous étions toutes là. Nous ne devrions pas simplement être les premières et les seules à faire quelque chose comme ça."