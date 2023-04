Queen : ces jeunes proposent une reprise déjantée de "Another One Bites the Dust"

Le web n'a de cesse de nous amener notre lot quotidien de vidéos surprenantes, amusantes et motivantes .

La vidéo du jour entre clairement dans ces catégories et une fois que vous l'aurez vue, vous n'aurez plus qu'une seule envie : la voir à nouveau. Elle nous vient de Adam And The Metal Hawks, un groupe de rock créatif originaire des États-Unis.

Ce groupe incroyable et passionné, amateur de riffs rock puissants a souvent attiré l'attention sur ses performances grâce à des reprises exceptionnellement brillantes partagées sur les réseaux sociaux. Le groupe a une approche unique de sa musique, ce qui se remarque tout de suite quand on tombe sur les vidéos qu'il partage sur TikTok. Certaines de ces vidéos ont atteint des millions de vues en raison de l'authenticité et de la créativité des clips qu'ils y ont publiés.

Aujourd'hui, c'est avec une reprise un peu folle de "Another One Bites the Dust" de Queen que le groupe - composé du chanteur Adam Ezegelian (27 ans), John Barry (17 ans), Alex Hertler et Ryan Daversa (20 ans) - se fait remarquer. Alors que 3 musiciens du groupe joue à la fois la mélodie et les parties rythmiques sur une seule et même guitare acoustique, le chanteur Adam Ezegelian livre et performance vocale puissante et un peu déjantée.

Le résultat, c'est quelques secondes de bonne humeur en musique à découvrir ci-dessous.