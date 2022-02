Queen : Brian May fait une apparition surprise sur la scène de la comédie musicale We Will Rock You

C'est une sacrée surprise à laquelle ont eu droit les spectateurs venus assister à la représentation de la comédie musicale We Will Rock You ce mardi 8 février à Portsmouth dans le sud de l'Angleterre.

Alors que la troupe du show avait entamé le morceau final, "Bohemian Rhapsody", Brian May est apparu sur scène accompagné de sa légendaire guitare Red Special sous les acclamations et une ovation de dingue de la part du public composé de 1 400 personnes.

La légende de 74 ans a interprété les parties de guitare emblématiques de l'hymne de Queen aux côtés des artistes de la troupe.

Une prestation que nous vous invitons à découvrir ci-dessous :