Queen : Bohemian Rhapsody bat à nouveau un record !

Le titre emblématique de Queen atteint encore les sommets.

Cette fois-ci, c’est sur la plateforme de streaming Spotify qu’on découvre que le titre a été écouté plus de deux milliards de fois ! Un record qui survient après que la chanson a été certifiée disque de diamant par la Recording Industry Association of America (RIAA), ce qui représente plus de 10 millions de ventes et téléchargements digitaux aux Etats-Unis uniquement. Queen est d’ailleurs le premier groupe anglais à recevoir cette récompense aux USA.

Cette chanson a déjà amassé une foule de records : c’était le premier titre de Queen à figurer dans le Top 10 aux Etats-Unis, alors qu’au Royaume-Uni, il est resté en première place pendant 9 semaines consécutives, et est revenu dans les charts anglais en 1991. "Bohemian Rhapsody" a été élue comme la chanson du 20e siècle la plus streamée, avec sa vidéo qui a dépassé le milliard de vues sur Youtube. C’est d’ailleurs la première vidéo datant d’avant 1990 à atteindre ce score sur cette plateforme.

En 2004, elle a été intronisée au Grammy Hall of Fame et la performance vocale de Freddie Mercury a été choisie comme la meilleure du rock de toute l’histoire par les lecteurs du Rolling Stone Magazine.

Queen reste l’un des groupes les plus populaires dans le monde aujourd’hui, en s’adressant à plusieurs générations de fans, dont témoigne encore l’immense succès du biopic Bohemian Rhapsody, sorti en 2018 et qui retrace la carrière et l’ascension du groupe.

"Bohemian Rhapsody" est sorti le 31 octobre 1975 et malgré sa structure peu habituelle à l’époque, il a atteint les sommets dès le départ. Il a connu un regain de popularité en 1992 grâce à sa présence dans la bande-originale du film Wayne’s World avec Mike Myers et Dana Carvey.