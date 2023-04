Queen B aurait-elle des origines belges ? Nous avons retrouvé le cousin de Beyonce

Beyoncé c’est, selon Forbes, une des femmes les plus puissantes de la planète. Ses vidéos sont vues des milliards de fois, ses concerts sont sold-out en quelques minutes. Mais Beyoncé, c’est aussi Macon dans la région de Chimay, puisque oui, la célèbre chanteuse a des ancêtres en Belgique.

Rendez-vous aux archives de l’Etat de Mons avec Marie Cappart, historienne spécialisée dans l'histoire des familles et la généalogie, qui a fait cette découverte: "Albert de Cuir, c’est l’ancêtre à la septième génération de Beyoncé. C’est un personnage hennuyer qui a émigré dans les années 1700 en Louisiane avec tout un groupe de gens des alentours. Il a quitté le Hainaut pour créer une colonie en Louisiane à Point-Coupée. Il a des milliers de descendants, mais parmi ses descendants, on compte la célèbre chanteuse."

Une star planétaire qui a des liens avec notre pays, ça n’étonne pas le responsable des archives de l’Etat de Mons, Laurent Honnoré : "Quand on cherche à établir des liens, on peut finalement très facilement trouver et établir des rapports entre les personnes, des généalogies de personnes qui, a priori, n’ont aucun rapport les unes avec les autres. Mais c’est effectivement le travail du généalogiste de mener ses enquêtes parfois longues et qui peuvent mener à des résultats surprenants, comme ici."