Queen + Adam Lambert, Elton John et Diana Ross au jubilé de la Reine

La BBC et le Palais de Buckingham ont dévoilé les noms des artistes qui assureront des performances au Jubilé de la Reine d’Angleterre le samedi 4 juin.

Queen + Adam Lambert, Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow et George Ezra se partageront la scène, en plus de Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala et Diversity.

D’autres personnalités et sportifs y sont attendus, comme Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet, Ellie Simmonds , et une performance spéciale préenregistrée de Sir Elton John . Sam Ryder, héros de l’Eurovision, sera sur scène également, de retour d’Italie.

Queen + Adam Lambert vont ouvrir la soirée avec une production réalisée sur mesure qui partagera certainement la présence historique de Brian May à son précédent jubilé de 2002

Ensuite, la soirée s’articulera autour de thèmes universels qui sont nés, ou ont évolué, pendant la durée du règne de Sa Majesté, auxquels les Britanniques et les membres du Commonwealth ont contribué, tels que la mode, le sport, l’environnement, ou encore " 70 Years Of Pop Music and Musicals ", dont le commissaire est le légendaire compositeur Andrew Lloyd Webber, avec une prestation spéciale de Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda, ainsi que des représentations et des invités spéciaux de " The Phantom Of The Opera ", " Hamilton ", " Six ", "Le Roi Lion" et "Joseph And The Amazing Technicolour Dreamcoat ".

C’est Diana Ross qui clôturera la soirée, avec une première date live en Angleterre pour 15 ans, elle qui vient de sortir un nouveau titre avec Tame Impala pour la bande originale du prochain épisode de la franchise du film d’animation Moi, Moche et Méchant prévu pour le 1er juin.