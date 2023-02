Québec : la marmotte météorologue Fred morte avant d’avoir pu prédire la durée de l’hiver

C’est une tradition séculaire et folklorique en Amérique du Nord chaque 2 février : des marmottes sortent de leur terrier pour prédire un hiver plus ou moins long. Sauf que Fred, le rongeur canadien, a été retrouvé sans vie ce jeudi.

A Val-d’Espoir, au Québec, l’organisateur de cet événement insolite annuel, Roberto Blondin, a retrouvé l’animal inanimé jeudi matin en tentant de le sortir de son hibernation et a annoncé au public "la mort de Fred", selon Radio-Canada. Selon la tradition, sous un beau soleil comme ce jeudi, si la marmotte avait vu son ombre en sortant de son terrier, les apprentis météorologues auraient aussitôt pu tabler sur six semaines supplémentaires d’hiver. Pour respecter la tradition, malgré la mort du mammifère, les organisateurs québécois ont brandi une marmotte… en peluche, permettant grâce à son ombre de prédire un printemps très tardif.

Au sud du Canada, dans le village de Punxsutawney en Pennsylvanie, la marmotte Phil, bien vivante, a pronostiqué un hiver devant durer encore six semaines. La tradition des marmottes météorologues, qui tombe tous les ans le 2 février, a été importée aux Etats-Unis par des paysans allemands qui se fiaient au comportement de l’animal pour savoir quand ensemencer leurs champs. Si le rongeur Phil voit son ombre, parce que la journée est ensoleillée, ses gardiens de Punxsutawney en concluent que l’hiver durera encore six semaines et que l’animal peut retourner hiberner.

Le "jour de la marmotte" est un phénomène médiatique : des milliers de personnes et des dizaines de journalistes convergent vers Punxsutawney et ailleurs en Amérique du Nord. Un film a été tourné sur le sujet, "Un jour sans fin" avec Bill Murray dans le rôle du journaliste blasé qui doit couvrir l’événement.