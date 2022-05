Québec : Jean-Luc Doumond, auteur et conseiller en relations publiques et gestion de crise

Enfant Jean-Luc était différent des autres enfants de sa classe. André Lessire, son professeur de sixième primaire, avait décelé chez lui son amour pour l’histoire et le français. Il pensait qu’il devait se lancer dans la communication pour devenir journaliste. N’y croyant pas vraiment, Jean-Luc a fait ses études au Collège Saint-André d’Auvelais en machines-outils pour faire plaisir à sa maman car elle voulait qu’il fasse un métier "de ses mains". Allergique à la poussière de métal, il a dû arrêter et a fait des études en communication. Aujourd’hui, André Lessire est un peu son "second papa". Quarante ans plus tard et malgré les six mille kilomètres qui les séparent, ils sont toujours en contact.