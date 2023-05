Que voudriez-vous dire à Olivier Vandecasteele après son retour au pays ?

Arlette, une auditrice de Verviers, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je n'ai rien contre Olivier Vandecasteele, il est en Belgique et que tout se passe bien pour lui. Mais je lui conseille de faire profil bas. On a pris des risques inconsidérés pour lui. On a sauvé une vie, mais on met peut-être énormément de vies en danger en relâchant un terroriste. Je ne veux pas qu'un attentat se produise en Belgique parce qu’on a sauvé Olivier Vandecasteele. Je ne dis pas qu’il méritait de mourir. Il savait qu’il ne devait pas aller en Iran. Tant pis pour lui, il fallait le laisser là-bas. Je suis fâchée des conséquences que son retour pourrait engendrer. C’est un inconscient."