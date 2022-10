Que voir lors de la Museum Night Fever ce 22 octobre ?

Étrange, kitsch, provocant : le Rocky Horror Museum Show, un cabaret drag exceptionnel créé par CRASH-TEST et PLAYBACK se réapproprient le midnight movie culte pour vous en offrir une version encore plus fantasque, encore plus queer !

Et ce n’est pas tout. Afin de faire durer le plaisir jusqu’aux petites heures de la nuit, une after party sera également organisée au C12 avec la crème de la crème des DJ bruxellois et européens. Soirée inoubliable en perspective.