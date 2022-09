Que veut dire changer de domicile ? Thibaut Sallenave nous propose une "philosophie du déménagement"

Pascale Seys reçoit le philosophe Thibaut Sallenave qui vient de sortir un essai, intitulé "Changements d’adresse. Une philosophie du déménagement".

Déménager est une expérience universelle et en même temps toujours personnelle. On change d’adresse pour le meilleur et pour le pire, avec comme succession d’actions et d’anticipations celle d’ empaqueter, de trier, de jeter, de mettre en caisse avant de charger une voiture ou avant de confier les objets de notre vie à des déménageurs et ainsi déplacer ailleurs notre chez-soi. Déménager, emménager, aménager, quitter un lieu pour en investir un nouveau et l’apprivoiser, qu’est-ce que cela implique dans nos existences? Que veut dire changer de domicile ?