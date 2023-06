Que vaut vraiment l’Inter Miami, nouveau club de Lionel Messi ?

L’Inter Miami possède un palmarès… vierge. Et pour cause ! Ce n’est qu’en 2018 que le groupe Miami Beckham United, groupe dirigé par un certain David Beckham, se voit attribuer la 25e franchise MLS. Deux ans plus tard, les Hérons font officiellement leur début en Major Soccer League pour la saison 2020-2021.

Preuve que ce club est encore tout jeune, le joueur le plus capé, le Mexicain Victor Ulloa, ne compte que 74 apparitions avec l’Inter Miami. Il pourrait néanmoins améliorer ce record étant donné qu’il évolue toujours à Miami à l’heure actuelle.