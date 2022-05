Que vaut "Métèque", l’album de reprises de Renaud ?

Comme le constate d’entrée Bruno Tummers, les chansons présentées sur l’album sont parfois des reprises de titres moins connus du répertoire de ses illustres prédécesseurs.

Le premier extrait dévoilé est ainsi une version de Si tu me payes un verre de Serge Reggiani. Et cette version ne convainc pas le chroniqueur musical du 6-8 qui constate que la voix de Renaud s’est abîmée. "On l’aime. On a un attachement, mais la voix est devenue très plate au fil des années et il n’y a plus d’intension. Tout au long d’un album c’est compliqué" regrette-t-il.

L’album bénéficie toutefois des très bons arrangements signés Michel Coeuriot. Le musicien, compositeur et producteur a notamment travaillé avec Claude Nougaro, Laurent Voulzy, Alain Souchon ou Marc Lavoine. Pour le reste, ces versions sont "très en dessous des chansons du niveau original" déplore Bruno Tummers qui préfère se souvenir des heures de gloire de l’auteur-compositeur-interprète. "Je comprends que ça puisse aide Renaud à vivre, d’avoir un projet qui le tient debout, des sessions d’enregistrement où il rencontre des musiciens, mais ça ne fait pas du tout un bon disque […] Je préfère me souvenir du temps de sa splendeur et dieu sait s’il y a des chefs-d’œuvre dans son répertoire".

► L’album Métèque, ainsi que ses plus grands tubes, seront à (re) découvrir ce samedi dès 19h dans une spéciale de VivaCité en concert pour les 70 ans de Renaud.