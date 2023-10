Que vaut Bluesky, réseau alternatif à Twitter sans Elon Musk ?

Bluesky est un projet né fin 2019 au sein de Twitter, comme un nouveau modèle de réseau social bâti sur une architecture décentralisée, censée permettre des échanges plus mesurés et des règles de modération plus transparentes.

"La lutte centralisée contre les abus et les informations trompeuses a peu de chance d’être efficace à grande échelle sur le long terme, à moins de demander beaucoup trop d’efforts aux gens", affirmait alors le cofondateur et directeur général du réseau à l’oiseau bleu, Jack Dorsey.