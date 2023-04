Les poêles antiadhésives doivent servir à préparer crêpes, œufs, et omelettes. Elles ne doivent pas être montées à haute température. Au mieux, on conseille d’investir dans une poêle en acier (en inox), qui coûtera dix fois le prix de celle d’Ikea, 5 fois la Tefal et 2 fois la Demeyer.