Que valent les cosmétiques à petit prix vs les marques de luxe ?

Un prix élevé n’est pas forcément gage de qualité. Parfois une crème très bon marché vole le cœur des consommateurs. Il y a peu de temps, le magazine "60 millions de consommateurs" a testé une dizaine de crèmes visage anti-rides sur un panel de 20 femmes âgées de 40 à 70 ans. Seules deux références sont sorties du lot : la crème de jour antirides Age Focus de Nocibé vendue au prix de 24,95 € les 50 ml) et la Crème Q10 Cien de Lidl vendue au prix de 2,99 € les 50 ml. Composée d'acide hyaluronique, de Q10 et de vitamine E, cette crème présente tout de même une formule controversée. En effet, ce soin contient des allergènes et des substances irritantes peu respectueuses de la peau et de l’environnement.

Quand le prix est-il gage de meilleure qualité ?

Le site américain Skincare Hero a analysé plus de 670. 000 produits afin de comprendre comment le prix d’un produit cosmétique pouvait impacter la note que les consommateurs lui donnaient. Selon cette étude, il s’est avéré que certains produits de soin tels que les sérums, les exfoliants et les hydratants à la vitamine C obtenaient une meilleure note plus leur prix était élevé. En revanche, les écrans solaires et les produits nettoyants aux prix plus élevés ont reçu une moins bonne note globale.

