Que vais-je faire dans la vie ? A la rentrée, beaucoup de jeunes se posent encore la question

Les élèves du secondaire sont déjà rentrés à l’école et les étudiants du supérieur vont le faire dans les prochains jours. Mais certains cherchent encore leur orientation. Ces jeunes se tournent parfois vers le Siep (le centre d’information sur les études, les formations et les métiers) pour recevoir de l’information sur les possibilités qui s'offrent à eux. Le service est très sollicité en septembre. Et en particulier en cette rentrée 2022, car on observe qu’un sentiment de doute habite bon nombre d’ados et de jeunes adultes au niveau de leur avenir professionnel. Une incertitude que l’on peut en partie attribuer au Covid et à l’enseignement à distance. Nous l’avons constaté à Mons, dans les locaux du Siep.

Face à sa conseillère en orientation, Baptiste est venu parler de son futur, de sa volonté de se former à un métier manuel.