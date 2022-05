Que sont les MLRS, ces lance-roquettes multiples que les États-Unis pourraient livrer à l’Ukraine ?

Alors que Kiev s’engage "à tout faire" pour défendre le Donbass et que les Russes continuent leur offensive dans l’est de l’Ukraine, les Américains débattent de la possibilité de livrer à l’armée ukrainienne des lance-roquettes multiples, appelés MLRS (Multiple Launch Rocket System). L’information, diffusée en premier par CNN, fait du bruit dans la presse américaine, qui évoque un "tournant" possible dans le conflit. Pourtant, de ce côté de l’Atlantique, la réalité paraît plus nuancée.

Ce 23 mai, lors du Forum économique mondial (WEF), le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà réclamé des sanctions plus fortes à l’égard de la Russie ainsi qu’un soutien international plus important en termes d’armes. Ce vendredi, la demande d’aide a été réitérée.

"Certains partenaires évitent de donner les armes nécessaires par peur de l’escalade. Escalade, vraiment ? La Russie utilise déjà les armes non nucléaires les plus lourdes, brûle les gens vivants. Peut-être qu’il est temps […] de nous donner des (lance-roquettes multiples) MLRS ?" a tweeté Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne.