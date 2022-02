Que sont donc ces 1000 filaments étranges découverts au centre de notre galaxie ?

Une nouvelle image du télescope MeerKAT de l’Observatoire de radioastronomie sud-africain (SARAO) du cœur de notre galaxie permet aux chercheurs de voir des centaines de filaments magnétiques jamais rencontrés ailleurs.

Composé de 64 antennes réparties sur un diamètre de 5 miles (8 kilomètres), MeerKAT est le radiotélescope le plus sensible au monde. Les scientifiques ont combiné 20 observations radio distinctes pour créer une mosaïque de 100 mégapixels d’une clarté et d’une profondeur sans précédent, révélant le centre de la Voie lactée, situé à environ 25.000 années-lumière de la Terre.

Ils ont pu y voir de nouveaux restes de supernovæ, des pépinières stellaires, des étoiles, sans oublier la région autour du trou noir supermassif Sagittarius A*.